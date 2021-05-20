В Коми возобновили поиски пропавшего рыбака-охотника

Фото: pexels.com
В Печорском районе вновь начали поиски пропавшего рыбака. Мужчина исчез еще в прошлом году, когда на лодке по реке Малая Кожва отправился на охоту и рыбалку. До сих пор о пропавшем нет никаких вестей.
После странного исчезновения спасатели на третий день поисков обнаружили лодку, принадлежащую 53-летнему жителю деревни. По предварительной версии, мужчина оставил снаряжение и отправился в лес за добычей, однако выйти уже не смог.
ОМВД России по Печоре обратился в «СПАС-Коми» регионального Комитета ГО и ЧС оказать помощь в проведении поисковых мероприятий. В прошлом году спасгруппа искала дважды охотника.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коми бесследно пропал рыбак
Близкие предполагают наихудший вариант развития событий (подробности)