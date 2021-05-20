Ижемскую администрацию обязали расселить жильцов из аварийного жилья через суд

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Ижемский районный суд совместно с прокуратурой муниципалитета защитил права и законные интересы жильцов многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми. До 31 декабря 2021 года администрация муниципалитета обязана расселить людей из аварийного жилья.

Обязанность расселения жильцов многоквартирного дома, а также изъятие жилых помещений дома у собственников лежит на администрации МР «Ижемский» за счет средств, направляемых бюджетами РФ, Республики Коми и МР «Ижемский».

Принимая во внимание, что региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов и Региональной программой «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» денежные средства на расселение жильцов указанного дома будут выделены администрации МР «Ижемский» в 2021 году, а проживание в аварийном и подлежащим сносу доме создает угрозу жизни и здоровью проживающих и находящихся в нем лиц, и нарушает право на жилье, суд обязал администрацию муниципального образования муниципального района «Ижемский» в срок до 31 декабря 2021 года обеспечить расселение из жилого помещения многоквартирного дома. Решение не вступило в законную силу.

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