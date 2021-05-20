В Коми обнаружено тело пропавшего 38-летнего мужчины

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В Коми прекращены поиски пропавшего 38-летнего жителя поселка Том. Его тело было найдено в Ижемском районе в воде. Труп был обнаружен случайными прохожими.

Напомним, мужчина исчез в конце апреля этого года. Он вышел из дома, не сказав о своих планах, предварительно оставив все документы и телефон, и направился в сторону реки. Через пару дней на месте исчезновения односельчанин пропавшего найдет его сапоги, которые опознают жена и отец мужчины.

На данный момент выясняются все обстоятельства и причины трагедии.

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