Сотрудницу больницы из Коми наказали за разглашение врачебной тайны

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Сотрудницу больницы из Коми оштрафована на четыре тысячи рублей за разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Оказалось, что помощник прокурора Вуктыла получил документ, доставленные нарочным из городской больницы. Запрошенные прокуратурой документы содержали сведения конфиденциального характера, в том числе охраняемые врачебной тайной. Документация поступила в прокуратуру в открытом виде: все бумаги были упакованы в прозрачный файл и зафиксированы скрепкой, что не исключало доступ к ним посторонних.

В ходе проверки прокуратура установила, что в таком виде водителю для доставки передала сотрудница канцелярии лечебного учреждения.

- Мировой судья Вуктыльского судебного участка привлек сотрудницу больницы к административной ответственности с назначением штрафа в размере 4 тыс. рублей, - заключили в надзорном органе.

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