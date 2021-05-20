В Коми мужчина оформил на своего знакомого кредиты на крупную сумму

Фото: pexels.com

Житель Койгородского района потерял 700 тысяч рублей, товарища и получил восемь кредитов. В пресс-службе МВД по Коми рассказали, как мужчина стал жертвой вора.

Потерпевший рассказал полицейским, что с его карты неизвестные снимали различные суммы. Как он выяснил в банке, злоумышленники оформили на него кредит, а затем списали полученные средства.

Установлено, что мужчина работал вахтовым методом на территории муниципалитета и проживал в одном балке с коллегой. Тот время от времени просил у потерпевшего телефон, чтобы позвонить родным, ссылаясь на то, что его мобильный в лесу не ловит. Затем злоумышленник, воспользовавшись своим и чужим сотовыми телефонами, подал заявку на получение кредита от имени коллеги. После одобрения и начисления банком заемных средств, он тут же перевел их на свои счета.

Всего предприимчивый сельчанин успел оформить на своего соседа 8 кредитов общей суммой 700 тысяч рублей. Спустя два месяца потерпевший получил оповещение о недостатке средств для списания по кредитам и обратился в банк и полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража с банковского счета». Подозреваемый задержан и свою вину признал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарский пенсионер перевел мошенникам все накопления, продал квартиру и взял кредит (подробности)