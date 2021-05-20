Жители Коми могут получить сертификат о вакцинации против коронавируса и распечатать его бесплатно

Если сертификата на Госуслугах нет, надо обратиться в медучреждение.
Фото: Ксения ПОПОВА
В центрах «Мои Документы» жители Коми могут распечатать готовый сертификат о вакцинации против COVID-19. Он автоматически появляется в Личном кабинете на Госуслугах после второй прививки и равнозначен бумажной справке из поликлиники.
Электронный сертификат можно скачать на телефон в формате pdf и предъявлять там, где его требуют, или распечатать на случай, если телефон сядет.
Распечатать сертификат можно в центрах «Мои Документы» или любом другом месте, где есть принтер. Нужен только доступ к Личному кабинету на Госуслугах и наличие в нем сертификата.
Что делать, если нет сертификата?
Если вы сертификата в Личном кабинете не оказалось, проверьте, нет ли ошибок в данных паспорта, полиса и СНИЛС. Если допущены неточности, «Мои Документы» помогут их исправить.
Но если ошибок в данных нет, а сертификат отсутствует, – МФЦ не сможет помочь. «Мои Документы» не выдают сертификаты о вакцинации. Их в электронном виде отправляет больница или поликлиника, где была сделана прививка.
Если сертификата на Госуслугах нет, надо обратиться в медучреждение.
Что делать, если нет Личного кабинета?
Если вы не помните пароль от своей учетной записи на Госуслугах или у вас ее нет, –помогут «Мои Документы». Просто обратитесь к администратору или эксперту. Понадобятся только паспорт и СНИЛС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коми стремительно растет число новых заражений коронавирусом
Озвучены свежие данные (подробности)