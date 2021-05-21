Воркутинец осужден за зверское убийство кувалдой

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Ранее судимый 46-летний житель Воркуты признан виновным в умышленном причинении смерти другому человеку.

Следствием и судом установлено, что убийство произошло в квартире дома по улице Димитрова во время совместного распития спиртного. В ходе вспыхнувшей ссоры фигурант вооружился кувалдой и нанес 43-летнему знакомому не менее восьми ударов по голове.

От полученной тяжелой открытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте происшествия. После этого обвиняемый вытащил тело из квартиры в подъезд, где оно и было обнаружено.

Как следует из материалов уголовного дела, и обвиняемый, и потерпевший вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртным.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает Следком по Коми.

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