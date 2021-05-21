В городах и селах Коми насчитали 3845 бродячих собак

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Ситуация с бродячими собаками в Коми крайне напряженная. В десятке муниципалитетов их отловом совсем не занимаются – просто некому. При этом деньги на эту работу выделены немалые, но освоить их не могут.

Об этом рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Кирилл Балуев. Далее мы приводим сухие факты.

По данным мониторинга на 1 апреля в республике числится 3845 собак без владельцев. Проблемными в этом плане являются Ухта, Инта, Усинск, муниципальные районы Печора и Сосногорск.

Лучшая практика по решению проблемы отлова и содержания животных без владельцев отмечена в Воркуте. Там функции по отлову и содержанию безнадзорных животных возложены на муниципальное учреждение в сфере ЖКХ.

Не производится отлов в Прилузском, Усть-Цилемском, Сыктывдинском, Койгородском, Сысольском, Удорском, Троицко-Печорском районах, в Вуктыле, Инте и Печоре. Причина – отсутствие подрядных организаций.

Субвенции муниципалитетам из республиканского бюджета на реализацию мероприятий по обращению с животными без владельцев составляют на 2021 год 31 млн рублей, на сегодня освоено примерно 1,4 млн рублей.

В первом квартале этого года в республике отловлено 365 «бесхозяйных» особей, 223 стерилизовано, 287 – вакцинировано, 123 – возвращено на прежнее место обитания.

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