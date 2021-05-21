На ликвидацию свалки за гаражами в столице Коми призвали приставов

Фото: УФССП по Коми

В Сыктывкаре с помощью судебных приставов ликвидировали свалку за гаражами на улице Ветеранов.

Свалка площадью 20 кв. м, состоящая из стеклотары, досок, металлических банок и полиэтилена, была выявлена Сыктывкарской природоохранной межрайонной прокуратурой в ходе плановой проверки исполнения администрацией столицы Коми законодательства об отходах производства. Земельный участок не передан в аренду, собственник отходов не установлен, поэтому суд поручил наводить порядок органу местного самоуправления.

Для исполнения решения суда администрация Сыктывкара заключила муниципальный контракт с организацией на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки, а также организовала субботники для ручного сбора мелкого мусора, о чем проинформировала судебного пристава.

В присутствии представителя должника судебный пристав на месте удостоверилась, что экологические права граждан восстановлены, и окончила исполнительное производство, сообщает пресс-служба судебных приставов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре начались дноуглубительные работы на реке Вычегда (подробности)