В Коми продолжают дорожать шампунь и туалетная бумага

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В Коми изменились цены на некоторые продукты и товары. По данным Комистата, в республике существенно подорожали шампунь и туалетная бумага, зато подешевела зубная паста.

- Из непродовольственных товаров первой необходимости повысились цены на бумагу туалетную - на 2,1%, шампуни - на 0,4%. Паста зубная подешевела на 4,2%, - рассказали в ведомстве.

Из продуктов цене взлетели макароны (+1,8%), колбаса (+0,6%), гречка (0,5%). Снизилась стоимость детского питания. На прошлой неделе цены упали на 8,1%.

Больше всего выросли овощи. Так, лук теперь стоит на 7% дороже, морковь – на 6,1%, картофель – на 3,4%. Огурцы же после стремительного подорожания стали терять в цене: -7,2% за неделю.

Добавим, что цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.

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