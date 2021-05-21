Сыктывкарец вложил 1,2 миллиона в липовую биржу

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Житель Сыктывкара перевел мошенникам 1 миллион 242 тысячи рублей, рассчитывая заработать на бирже. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарцу позвонил мужчина и предложил заработать деньги, делая ставки на бирже. Незнакомец пояснил, что с помощью брокерского счета уже в ближайшее время возможно увеличить свой капитал. Собеседник рассказал, что необходимо зарегистрироваться в личном кабинете, оформив заявку на вклад на сумму не менее 500 евро (45 тысяч рублей). В дальнейшем лжефинансист предлагал потерпевшему вносить те или иные суммы, убеждая, что деньги всегда можно забрать.

Спустя время, решив рискнуть, сыктывкарец взял кредит и перечислил в брокерскую компанию 500 тысяч рублей. Сопровождающий мнимые сделки «специалист» потребовал установить специальную программу удаленного доступа «Any Desk». Таким образом мошенники получили доступ к компьютеру потерпевшего и знали о всех его вкладах и поступлениях.

В течение трех месяцев заявитель получал в электронном личном кабинете сообщения об увеличении средств на счете. Сотрудники брокерской фирмы дважды объявляли о проведении акций, побуждая вкладывать все больше денег. Таким образом, житель столицы Коми оформил еще один кредит и одолжил у родственников 200 тысяч рублей. Мужчина был уверен, что, вложив их, приумножит доходы.

Однако в мае выяснилось, что забрать денежные средства нельзя. «Компания» отказывала ему по разным причинам. Вскоре мошенники стали требовать, чтобы сыктывкарец инвестировал дополнительную сумму, пообещав выгоду в 30 процентов.

С этой целью потерпевший договорился в банке еще об одном займе под залог своей квартиры. Однако в дело вмешались супруга и взрослая дочь, которые, изучив документы, запросили у брокерской компании дополнительные сведения. К тому моменту выяснилось, что данная компания является недействительной, мифической и все ее сделки мнимые. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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