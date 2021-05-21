Опубликовано видео смертельной аварии с легковушкой и такси в Сыктывкаре

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

В Сети появилось видео, на котором запечатлён момент смертельной аварии, произошедшей накануне на трассе Сыктывкар - Ухта. Кадры страшного ДТП опубликовало ФАН.

В ролике видно, как такси Datsun on-DO выезжает на встречку и врезается лоб в лоб с Fiat. Любопытно, что 28-летний водитель Uber даже не попытался избежать аварии. Комментаторы в Сети предположили, что молодой человек уснул.

Роковое стечение обстоятельств привело к тому, что в аварии погибла 50-летняя пассажирка такси. В момент трагедии она не была пристегнута.

В ДТП водитель такси получил закрытую травму тазобедренного сустава и ушибы. Он был госпитализирован.

По данному факту начата проверка, возбуждено уголовное дело.

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