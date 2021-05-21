В Коми родителям выпускников разрешили прийти на торжественные линейки

21 и 22 мая в Коми пройдут последние звонки в школах Фото: архив "КП"

В Коми 21 и 22 мая прозвенят последние звонки для выпускников 9 и 11 классов. Об этом сообщает региональный Минобр.

Праздничные мероприятия пройдут в 286 школах республики. Разделить эти волнительные моменты со своими детьми смогут и родители. Напомним, в апреле на очередном заседании оперативного штаба было принято решение, что родителям разрешается присутствовать на торжественных линейках, проводимых в честь окончания учебного года, при соблюдении всех мер противоэпидемической защиты.

Уже 25 мая начнется государственная итоговая аттестация - способ оценки результата обучения в школе.

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