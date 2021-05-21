При необходимости проблемы с отоплением в Коми будет решать правительство РФ

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При необходимости проблемы с отоплением в Коми будет решать федеральное правительство. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В Коми период между отопительными сезонами очень короткий – в северных районах тепло в дома жителей начинает поступать с 1 сентября. До сих пор отопительный сезон продолжается в пяти городских округах и районах – Воркуте, Инте, Печоре, Усинске и Усть-Цилемском районе.

Отопительный период 2020-2021 годов на всей территории республики был начат без срывов и в установленные сроки. В период с 1 сентября 2020 года по 6 мая 2021 года произошло 876 технологических сбоев и инцидентов в работе систем коммунальной инфраструктуры. Это на 6% меньше в сравнении с предыдущим периодом

Вместе с тем суровая зима испытывала коммунальную систему региона на прочность. Только на объектах теплоснабжения в Вуктыле произошло более 35 технологических инцидентов. Это вызвало общественный резонанс. На некачественное оказание жилищно-коммунальной услуги по отоплению в систему «Инцидент Менеджмент» из Вуктыла с сентября 2020 года по апрель 2021 года поступил 281 сигнал.

Глава Коми Владимир Уйба призвал муниципальные власти оперативно реагировать на подобные обращения граждан. Он подчеркнул, что чиновники должны решать эти вопросы в максимально кратчайшие сроки.

– Не можете справиться сами, выходите на правительство республики. Если не удаётся найти решение на уровне региона, то я готов и буду обращаться за помощью в федеральное Правительство. Конечно, есть системные проблемы, накопленные десятилетиями, но на то мы и власть, чтобы их решать, – заявил Уйба.

Подготовка к новому отопительному сезону в республике уже началась. Прорабатываются планы по ремонту сетей и котельных, создаётся запас топлива. Кроме того, для надёжности обеспечения жителей республики теплом и горячей водой, МинстройЖКХ региона разрабатывает программу модернизации котельных независимо от форм собственности.

Уйба поручил Правительству Коми обеспечить надлежащий уровень подготовки к новому отопительному сезону всех организаций ЖКХ, в том числе взять на особый контроль небольшие ресурсоснабжающие предприятия. Таких в республике насчитывается 29. Муниципальным образованиям необходимо уделить пристальное внимание вопросам теплоснабжения многоквартирных домов, в которых не выбран способ управления.

Также глава Коми настоятельно рекомендовал руководителям муниципалитетов согласовывать с ресурсоснабжающими организациями графики технического обслуживания инженерных сетей и ремонта дорог.

– Недопустима ситуация, когда для замены старых труб ремонтные службы вскрывают свежезаасфальтированные участки улиц, – подчеркнул Уйба.

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