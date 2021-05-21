На пяти из шести батутов в Сыктывкаре не оказалось антисептика

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре проверили, соблюдают ли меры профилактики коронавируса владельцы детских батутов, место для обработки рук антисептиком было только на одном из шести. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В ходе рейда проверили батуты в городском парке Мичурина, в районе торгового центра «Дом быта» и рядом с рестораном «Гранат» по улице Интернациональной, 126. Так, на батуте у ТЦ «Дом быта» организовано место для обработки рук. Работникам остальных проверенных батутов вынесено предупреждение, а также с ними проведена беседа о необходимости поставить антисептики на входе.

Сегодня специалистами администрации будет проведен повторный осмотр батутов. В случае, если так и не будут организованы места для обработки рук, то на предпринимателей будет составлен акт о нарушении мер профилактики коронавируса. Далее информация будет передана в городское Управление по делам ГО и ЧС для принятия решения о передаче материалов в Сыктывкарский городской суд.

Штраф для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц – от 100 000 до 300 000 рублей.

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