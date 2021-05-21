МЧС объявило штормовое предупреждение в южных районах Коми

В Коми будет шторм. Фото: Екатерина САВЕНКО

В южных районах Коми объявлено штормовое предупреждение, сообщает управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара. Держите панамки!

Как прогнозирует филиал ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми», в ближайшие часы вплоть до 23:00 сегодняшнего вечера в южных районах республики ожидаются грозы и штормовой южный, юго-западный ветер порывами до 15-18 м/с.

Под удар стихии попали Сыктывкар, а также Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Княжпогостский, Корткеросский, Усть-Вымский районы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аномальная жара в Коми добралась до Воркуты (подробности)