МЧС объявило штормовое предупреждение в южных районах Коми

В Коми будет шторм.
Фото: Екатерина САВЕНКО
В южных районах Коми объявлено штормовое предупреждение, сообщает управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара. Держите панамки!
Как прогнозирует филиал ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми», в ближайшие часы вплоть до 23:00 сегодняшнего вечера в южных районах республики ожидаются грозы и штормовой южный, юго-западный ветер порывами до 15-18 м/с.
Под удар стихии попали Сыктывкар, а также Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Княжпогостский, Корткеросский, Усть-Вымский районы.
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