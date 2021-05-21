В Коми мужчина получил реальный срок за нетрезвое вождение

Мужчина не смог побороть свою болезнь Фото: архив "КП"

В Коми осудили 37-летнего жителя Ижемского района. Мужчина признан виновным в неоднократном вождении в нетрезвом виде.

Как сообщает региональная прокуратура, житель Усть-Цилемского района в июне 2018 года был привлечен к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения с назначением наказания в виде обязательных работ. Уже через два года он вновь был привлечен к ответственности по той же статье. В этот раз в качестве наказания ему было назначено лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении, куда мужчина должен был прибыть самостоятельно.

Однако в установленный срок в колонию-поселение осужденный не прибыл. В конце марта 2021 года в селе Хабариха Усть-Цилемского района он вновь сел за руль в состоянии опьянения, после чего был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы. При освидетельствовании на нахождение в состоянии опьянения показатель алкотестера был близок к максимальному и составил 1,926 мг/л выдыхаемого мужчиной воздуха.

Учитывая имевшуюся у водителя непогашенную судимость по другому уголовному делу, суд назначил ему наказание в виде 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. После освобождения из мест лишения свободы на протяжении 3 лет он будет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. С учетом уклонения от прибытия к месту наказания по предыдущему приговору, мужчина взят под стражу в зале суда.

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