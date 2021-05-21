В Сыктывкаре разнимать дерущихся девушек пришлось Росгвардии

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Сыктывкаре сотрудники Росгвардии прибыли в ночное увеселительное заведение в связи с дракой между девушками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в ведомстве, в заведении сработала тревожная кнопка. На вызов незамедлительно прибыл автоэкипаж вневедомственной охраны. Выяснилось, что во время отдыха между двумя девушками 1985 и 1994 годов рождения произошел словесный конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки одна из девушек получила телесные повреждения.

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