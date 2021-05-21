Воркутинец 12 лет получал выплаты по поддельному удостоверению ветерана

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Воркутинский городской суд признал 49-летнего местного жителя виновным в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2006 году воркутинец вклеил свою фотографию и вписал свои данные в копию бланка удостоверения «Ветеран боевых действий» постороннего человека. Оригинал этого документа был уничтожен в военкомате.

Поддельный документ фигурант направил в Пенсионный фонд для назначения выплаты. Деньги мужчина получал вплоть до 2018 года. Сумма ущерба составила 302 тысячи рублей. Суд оштрафовал воркутинца на 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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