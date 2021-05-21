Названа средняя зарплата в Республике Коми

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В марте среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе составила 57,6 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 2,7 тысячи рублей. Об этом сообщает Комистат.

По сравнению с февралем текущего года зарплата увеличилась на 2,8 тысячи рублей. Самый высокий размер средней зарплаты в марте был в сфере добычи полезных ископаемых - 94,3 тысячи рублей. Следом идет оплата труда в сфере транспортировки и хранения - 73,9 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает финансовая и страховая деятельность - 71,9 тысячи рублей.

В отрасли образования средняя зарплата составила 43 тысячи рублей, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 52,2 тысячи рублей, а в культуре и спорте - 46,1 тысячи рублей. Хуже всего дело обстоит с оптовой и розничной торговлей. Средняя зарплата в этой сфере составила 31,5 тысячи рублей.

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