Жители Коми незаконно сбывали огнестрельное оружие

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В коми осудили двоих местных жителей. Они признаны виновными в незаконном сбыте гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Судом установлено, что в мае 2020 года житель деревни Диюр незаконно реализовал охотничье оружие, обменяв его на моторную лодку и лодочный мотор. Другой мужчина, житель поселка Щельяюр, незаконно продал в сентябре 2020 года огнестрельное оружие знакомому. Владение оружием для всех участников данных сделок являлось незаконным по причине отсутствия у них разрешительных документов.

Находившееся в незаконном обороте оружие было изъято сотрудниками полиции.

Суд признал жителей Диюра и Щельяюра виновными в содеянном. Одному из них назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, а второму – в виде 1 года исправительных работ с удержанием из заработной платы 10 процентов в доход государства.

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