Воркутинка до смерти избила мужа точильным бруском

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Воркуте 56-летнюю местную жительницу обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть ее мужа. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошлав октябре прошлого года в квартире на улице Московской. Супруги выпивали, и глава семьи, являющийся инвалидом по состоянию здоровья, устроил ссору. Женщина схватила точильный брусок и нанесла мужчине не менее трех ударов в область головы. Пострадавший попал в больницу, но через несколько дней скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

В ходе расследования обвиняемая не согласилась с квалификацией совершенного ею преступления. Однако уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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