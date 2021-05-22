Это чудо: в Коми найден пропавший 10 января мужчина

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Это действительно чудо. Другими словами не назовешь тот факт, что найдет живым мужчина из Койгородка Коми, пропавший 10 января.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Коми объявил поиски 35-летнего Алексея Викторовича Усенко 8 мая. В комментариях на странице «ВКонтакте» многие удивлялись, почему так поздно. Но ведь волонтеры начинают действовать, когда к ним обращаются.

Человек исчез. Известно когда. Неизвестно во что одет. И вот он нашелся. Жив. «ЛизаАлерт» никогда не раскрывает подробности поисков и обстоятельств обнаружения. Но сама эта надпись на фото «Найден. Жив» - всегда чудо.

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