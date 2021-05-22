Задержан человек, обокравший 20 жителей Коми

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Ухтинский городской суд начал рассмотрение уголовного делав отношении лица, обвиняемого в совершении преступлений в отношении 20 потерпевших.

По версии следствия обвиняемый в период с 2018 по 2020 годы под различными предлогами путем обмана, а также путем присвоения похитил денежные средства 20 потерпевших на общую сумму более 500 000 рублей. Денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшим значительный и крупный материальный ущерб.

Ухтинским городским судом в отношении обвиняемого продлена мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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