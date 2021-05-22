Воркутинка доверилась лжесотрудникам банка и потеряла более 500 тысяч

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В ОМВД России по Воркуте обратилась местная жительница с заявлением о том, что у нее путем обмана похитили денежные средства в сумме 536 500 рублей.

Женщине 1969 года рождения на протяжении двух дней звонили неизвестные и представлялись сотрудниками службы безопасности банковской организации. Звонившие сообщали, что со счета женщины пытаются похитить денежные средства. Далее пояснили для того, чтобы предотвратить данные операции, нужно перевести финансы на специальный «безопасный счет».

Несмотря на то, что воркутинка была информирована о различных фактах мошенничества, она все равно доверилась «работникам банка», выполнила все инструкции и перевела свои сбережения на указанный абонентский номер.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся следственно-оперативные мероприятия, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми

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