В Сыктывкаре пропал 33-летний Александр Макаров

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Сыктывкаре при загадочных обстоятельствах пропал 33-летний Александр Макаров. Об этом сообщают волонтеры «Лиза Алерт Коми».

По данным волонтеров поискового отряда, мужчина ушел из дома 21 мая и обратно не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к полиции и добровольцам.

В день исчезновения на Александре была черная куртка с капюшоном, под ней - камуфляжная футболка, на ногах - серая брюки, на голове у мужчины была надета серая бейсболка.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые.

С собой Александр взял черную сумку через плечо.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра Юрьевича, просьба сообщить по номеру горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или 02.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми бесследно пропал рыбак

Близкие предполагают наихудший вариант развития событий (подробности)