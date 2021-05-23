В Сыктывкаре пропал 33-летний Александр Макаров

Фото: «Лиза Алерт Коми»
В Сыктывкаре при загадочных обстоятельствах пропал 33-летний Александр Макаров. Об этом сообщают волонтеры «Лиза Алерт Коми».
По данным волонтеров поискового отряда, мужчина ушел из дома 21 мая и обратно не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к полиции и добровольцам.
В день исчезновения на Александре была черная куртка с капюшоном, под ней - камуфляжная футболка, на ногах - серая брюки, на голове у мужчины была надета серая бейсболка.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые.
С собой Александр взял черную сумку через плечо.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра Юрьевича, просьба сообщить по номеру горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или 02.
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