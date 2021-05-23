В Коми двое мужчин потеряли оружие из-за нарушения правил безопасности

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Жители Ижемского и Удорского районов допустили нарушение правил безопасности при обращении с оружием и допустили его утрату. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Коми.

- Обеспечение сохранности гражданского оружия – прямая обязанность его владельца. Утерянное оружие, найденное другими лицами, может быть использовано в противоправных целях, повлекших тяжкие последствия, - уточнили в ведомстве.

Также в Росгвардии добавили, что за прошедшую неделю выявлено 11 правонарушений в области оборота оружия, изъято 18 единиц охотничьего оружия, составлен один административный протокол за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций. Рассмотрено 221 заявление об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.

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