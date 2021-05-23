Две жительницы Коми отдали миллион рублей лжебанкирам

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В полицию Воркуты с аналогичными заявлениями обратились две местные жительницы, потерявшие по вине аферистов в общей сумме более одного миллиона рублей.

Так, 61-летняя пенсионерка рассказала, что у нее обманом похитили 190 тысяч рублей. Неизвестные, представившись банковскими работниками, сообщили, что на имя женщины пытаются незаконно оформить кредит. Затем предложили взять займ самой и перевести денежные средства на безопасные счета, привязанные к мобильным телефонам. Воркутинка не стала проверять информацию, выполнила все «рекомендации», пополнив абонентские номера, указанные злоумышленниками.

Другая потерпевшая лишилась 815 тысяч рублей. «Сотрудник службы безопасности банка» в телефонном разговоре так же сообщил о попытках незаконного оформления кредита. В итоге доверчивая женщина оформила три займа и перевела денежные средства на безопасные счета, привязанные к мобильным телефонам.

По данным фактам возбуждены уголовные дела в соответствии со статьей «Мошенничество». В обоих случаях злоумышленники выходили на связь по телефонам, зарегистрированным в Москве.

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