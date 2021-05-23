В Коми местный фермер выбросил туши мертвых животных на местную свалку

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Стало известно, кто выбросил туши коров в Микуне на местную свалку. Оказалось, что таким легким способ от мертвых животных избавился местный фермер. Ранее он отрицал любую причастность к совершенному, однако местные настаивали: больше некому, так как животных поблизости разводит лишь один человек.

Мужчину вычислили по выщипу на ухе мертвой коровы. На данный момент с подозреваемым работает полиция.

Как сообщает «Комиинформ» со ссылкой на первого замруководителя главы Усть-Вымского района Анжеллу Карпову, сейчас сотрудники ГИБДД определяют номера машины-манипулятора, которая вывезла трупы животных на место нелегальной утилизации. По существующим нормативам, фермер грубо нарушил законодательство, не захоронив парнокопытных должным образом.

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