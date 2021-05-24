Деньги за путевки в летние лагеря начнут возвращать с 25 мая

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Программа возврата части стоимости путёвок в детские лагеря, принятая по поручению Президента РФ, стартует 25 мая и будет действовать до 15 сентября включительно. Такой формат закреплён правилами, которые своим постановлением утвердил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
По условиям программы возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путёвок в детские лагеря. Вернуть можно будет до 20 тыс. рублей. Часть денег, потраченных на путёвку, будет автоматически начисляться на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней.
Воспользоваться программой смогут более 350 тысяч семей. Список регионов – участников программы определит Ростуризм.
Утверждённые правила учитывают ранее принятые решения по запуску программы повышения доступности детского отдыха. Обратить на это внимание в Послании Федеральному Собранию поручил Президент. На решение этой задачи выделено 5 млрд рублей.
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