Деньги за путевки в летние лагеря начнут возвращать с 25 мая

Фото: архив КП

Программа возврата части стоимости путёвок в детские лагеря, принятая по поручению Президента РФ, стартует 25 мая и будет действовать до 15 сентября включительно. Такой формат закреплён правилами, которые своим постановлением утвердил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

По условиям программы возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путёвок в детские лагеря. Вернуть можно будет до 20 тыс. рублей. Часть денег, потраченных на путёвку, будет автоматически начисляться на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней.

Воспользоваться программой смогут более 350 тысяч семей. Список регионов – участников программы определит Ростуризм.

Утверждённые правила учитывают ранее принятые решения по запуску программы повышения доступности детского отдыха. Обратить на это внимание в Послании Федеральному Собранию поручил Президент. На решение этой задачи выделено 5 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Данил Толмачев покинул пост главы Агентства по развитию туризма Коми (подробности)