Авария произошла на территории шахты «Воркутинская»

Фото: МЧС по Коми

Сообщение о задымлении на поверхности территории шахты "Воркутинская" поступило в 13:00 23 мая. Вышла из строя электрическая подстанция, в результате чего остановился один из вентиляторов главного проветривания. В 13:16 на место прибыли отделения военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС.

В ходе плановой эвакуации было выведены 190 работников на шахте "Воркутинская" и 195 работников на шахте "Заполярная", сообщает пресс-служба АО "Воркутауголь".

Необходимость эвакуации работников обеих шахт связана с тем, что предприятия имеют единую схему проветривания. Угрозы жизни и здоровья для сотрудников нет.

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