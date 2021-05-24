Секретарь приемной комиссии университета в Сыктывкаре обвиняется в хищении миллиона

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Сыктывкарский городской суд заключил под стражу ответственного секретаря приемной комиссии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина».

Т.Г. Сердитова обвиняется в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшем тяжкие последствия в виде необоснованного выделения из федерального бюджета более 1 миллиона рублей (ч. 3 ст. 285 УК РФ), и в хищении вверенных бюджетных средств в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Сыктывкарским городским судом в отношении Сердитовой Т.Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 16 июля 2021 года включительно, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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