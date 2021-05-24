В Коми завершены поиски пропавшего 33-летнего Александра Макарова

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Коми волонтеры объявили о завершении поисков 33-летнего жителя Сыктывкара Александра Макарова. Информация об этом появилась в группе добровольцев «Лиза Алерт».

Напомним, мужчина пропал 21 мая. Он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Сообщалось, что Александру требовалась медицинская помощь.

Накануне его поиски подошли к концу. Мужчина найден живым и сейчас он находится дома. О причинах и обстоятельствах исчезновения не сообщается.

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