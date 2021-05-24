В Коми пропал страдающий потерей памяти пенсионер

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В Коми начались поиски 62-летнего жителя села Мордино Валерия Худяева. Ориентировка на мужчину появилась на сайте администрации Корткеросского района.

В ней говорится, что пенсионер пропал 22 мая. В субботу он ушел из дома вечером и ушел в неизвестном направлении. В последний раз мужчина был замечен на обочине дороги около деревни Конша.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза серые.

Особые приметы: на щеках черные угри.

Был одет: в серый свитер, черные штаны, на ногах черные тапочки.

Информацию можно сообщать по телефону: 8(82136) 9-44-02.

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