В Коми пропал страдающий потерей памяти пенсионер

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В Коми начались поиски 62-летнего жителя села Мордино Валерия Худяева. Ориентировка на мужчину появилась на сайте администрации Корткеросского района.
В ней говорится, что пенсионер пропал 22 мая. В субботу он ушел из дома вечером и ушел в неизвестном направлении. В последний раз мужчина был замечен на обочине дороги около деревни Конша.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза серые.
Особые приметы: на щеках черные угри.
Был одет: в серый свитер, черные штаны, на ногах черные тапочки.
Информацию можно сообщать по телефону: 8(82136) 9-44-02.
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