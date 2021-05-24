В Сыктывкаре автомобиль врезался в забор и уехал

Фото: Сыктывкарский АСО «Спас-Коми»

В воскресенье, 23 мая, в Сыктывкаре неизвестный въехал в забор и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает Сыктывкарский АСО «Спас-Коми».

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел около шести вечера на перекрестке улиц Серова и Банбана. Неизвестный въехал в забор и скрылся с места ДТП. Жильцы дома обратились в службу 01. На место выехали скорая, полиция и Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. На месте аварии остались куски красной машины. Как передает «Комиинформ», водитель объявлен в розыск.

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