В Сыктывкаре автомобиль врезался в забор и уехал

Фото: Сыктывкарский АСО «Спас-Коми»
В воскресенье, 23 мая, в Сыктывкаре неизвестный въехал в забор и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает Сыктывкарский АСО «Спас-Коми».
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел около шести вечера на перекрестке улиц Серова и Банбана. Неизвестный въехал в забор и скрылся с места ДТП. Жильцы дома обратились в службу 01. На место выехали скорая, полиция и Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. На месте аварии остались куски красной машины. Как передает «Комиинформ», водитель объявлен в розыск.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Сыктывкаре водитель сбил женщину и уехал с места ДТП
Авария произошла на перекрестке улицы Юхнина с Нагорным проездом (подробнее)