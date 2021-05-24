В Коми 37-летний мужчина отправится в тюрьму за смертельное ДТП

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

В Коми огласили приговор 37-летнему мужчине, обвиняемому в нарушении ПДД, в результате чего погиб человек. О подробностях дела рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми.

Так, суд установил, что поздно вечером 5 сентября 2020 года нетрезвый житель Визинги выехал на фургоне «Газель» по трассе «Вятка» в сторону Сыктывкара. Водитель нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с идущим впереди в попутном направлении легковым автомобилем, которым управлял житель села Койгородка. В результате столкновения легковой автомобиль загорелся, а его водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.

Вину в содеянном житель Визинги признал полностью.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

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