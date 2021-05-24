Воркутинка пыталась снять жилье в Сочи и лишилась 49 тысяч

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В Воркуте местная жительница 1987 года рождения перевела мошенникам 49 тысяч рублей при аренде жилья в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина рассказала, что нашла на популярном сайте объявление о сдаче жилья для отдыха в городе Сочи. В переписке с арендодателем в последнем смс-сообщении потерпевшая ввела персональные данные банковской карты. После этого у нее со счета списались деньги. Поняв, что стала жертвой обмана, воркутинка обратилась в полицию.

Женщина знала о различных видах мошенничеств, но все же передала злоумышленникам секретные сведения. По факту случившегося проводится проверка. Злоумышленник держал связь с потерпевшей по номеру телефона, зарегистрированному в Москве.

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