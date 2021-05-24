В Коми обнаружено тело пропавшего 34-летнего рыбака

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Коми нашли тело пропавшего больше недели назад рыбака Сергея Старцева. Об этом сообщают волонтеры «Лиза Алерт Коми».

О трагической новости добровольцы рассказали в социальных сетях, кратко подписав известие «Найден. Погиб». Многие жители республики верили, что Сергей найдется живым, однако этого не произошло.

Напомним, мужчина ушел на рыбалку 16 мая и не вернулся. Его личные вещи и лодка были найдены в водных лугах. Спасатели и добровольцы больше недели осматривали дно реки Вычегда и только сегодня стало известно, что худшая версия подтвердилась - Сергей утонул.

На момент смерти мужчине было всего 34 года.

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