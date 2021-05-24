В Коми нашли пропавшую 62-летнюю женщину

Фото: "Лиза Алерт"

В Коми нашли пропавшую 62-летнюю Тамару Бровкову из Сосногорска. Об этом сообщили волонтеры «Лизы Алерт Коми».

Как сообщалось ранее, женщина ушла из дома еще 19 мая, с тех пор о ней ничего неизвестно. Родственники женщины обратились за помощью к добровольцам поискового отряда и полиции с просьбой помочь разыскать пенсионерку. Поиски женщины осложнялись тем, что близкие не знают, в чем она была в день исчезновения.

Позднее стало известно, что Бровкову нашли. Уточняется, что женщина жива. Где и при каких обстоятельствах ее нашли, не сообщается. Где она была все это время, также не чтоняется.

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