Родителям Коми запретят посещать территорию детских лагерей

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В Коми с начала июня начнут работать детские лагеря. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране, власти республики приняли ряд ограничений, которые коснутся и родителей отдыхающих.

Так, доступ для посторонних лиц на территорию детский лагерей в период проведения смен будет полностью ограничен. Транспорт, доставляющий детей к месту отдыха и обратно, также будет обрабатываться дезраствором.

Ежедневно юным отдыхающим, вожатым и всем работникам лагерей будут измерять температуру тела, подготовлены специальные средства защиты – дезинфицирующие средства для рук.

Отметим, что вожатский состав, напрямую контактирующий с детьми, также не будет выезжать за пределы лагеря.

Напомним, запись в лагеря открыта с 4 мая на портале отдых.дети11.рф. Для организаторов детского отдыха, родителей (законных представителей) действует линия информационного сопровождения по вопросам организации летней оздоровительной кампании в Республике Коми: 8(8212) 301-668, 8-922-599-63-33 (466333).

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