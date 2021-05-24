В Сыктывкаре 31 человек тушил горящий дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В воскресенье, 23 мая, в Сыктывкаре горел частный дом, пожар тушил 31 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 22.58. На улице Малой Авиационной загорелся частный дом и хозяйственные постройки. Через четыре минуты на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 01:30.

К счастью, в результате случившегося никто не погиб и не пострадал. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На месте происшествия работал 31 человек и шесть пожарных автоцистерн. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность отопительной печи.

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