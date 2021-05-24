Правительство Коми и Аналитический центр при Правительстве РФ подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба главы Коми

Правительство Коми и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на совместное решение вопросов в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Соглашение подписали сегодня, 24 мая, в Москве Глава Республики Коми Владимир Уйба и руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Константин Калинин.

«Соглашение закрепляет условия нашего долгосрочного взаимодействия, отправной точкой которого должно стать создание комплексной экологической программы, включающей внедрение ресурсосберегающих технологий, объективную оценку эффекта природопользования с обеспечением баланса интересов экономического развития региона и повышения качества жизни нашего населения», – отметил Владимир Уйба.

Первоочередные мероприятия в рамках подписанного сегодня соглашения будут направлены на создание комплексной программы по охране окружающей среды, ориентированной на ликвидацию экологического ущерба, накопленного в результате хозяйственной деятельности, в первую очередь, добывающих и лесоперерабатывающих предприятий, а также информационных ресурсов, обеспечивающих эффективный мониторинг, оценку рисков и предупреждение экологических инцидентов в будущем.

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