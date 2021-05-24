В трех районах Коми сохранится высокая пожароопасность

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В понедельник, 24 мая, в трех районах Коми сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ЦГМС.

– В Прилузском, Усть-Вымьском районах и на севере Усть-куломского сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность, – говорится в сообщении.

В связи с этим в трех муниципалитетах объявили штормовое предупреждение.

В МЧС призывают жителей не жечь сухую растительность и мусор. Тех, кто заметит пожар, просят сразу же сообщить спасателям. Кроме того, жителей просят не ходить в леса и не въезжать туда на автомобилях. В случае ЧС спасатели рекомендуют звонить по телефонам 101 или 112.

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