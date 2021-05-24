Житель Коми два месяца не мог получить положенные по закону лекарства

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Житель Удорского района, страдающий сахарным диабетом, в течение двух месяцев не мог получить выписанный лекарственный препарат из-за его отсутствия в аптеке. Все это время мужчина был вынужден покупать таблетки за свой счет, дабы не прерывать лечение.

Пенсионер обратился за помощью в местную прокуратуру с просьбой провести проверку. По данным надзорного ведомства, права мужчины были грубо нарушены.

Прокурор Удорского района обратился в Сыктывкарский городской суд с исковым заявлением о возложении на Министерство здравоохранения Республики Коми обязанности обеспечить пенсионера лекарственным препаратом, а также возместить стоимость лекарства, приобретенного им за свой счет. Исковое заявление удовлетворено в полном объеме.

После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

Напомним, в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми препараты для лечения сахарного диабета относятся к перечню изделий медицинского назначения, бесплатно отпускаемых при амбулаторном лечении граждан.

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