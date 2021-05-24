Житель Коми заставил сына совершать преступления

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Корткеросский районный суд признал мужчину виновным в том, что он заставил несовершенного сына совершать преступления. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Как рассказали в ведомстве, фигурант заставил сына украсть с банковского счета 11 тысяч рублей. При этом он давал некие обещания, а также угрожал. Кроме того, молодой человек украл 830 рублей с банковского счета еще одного потерпевшего. Мужчина осознавал, что своими действиями он вовлекает несовершеннолетнего в совершение преступления.

Суд приговорил фигуранта к трем годам лишения свободы на условно. Его сына приговорили к году лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

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