Жительницу Сыктывкара Владимир Путин поздравил со 100-летием

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара
В этом году, 16 мая, 100 лет исполнилось вдове ветерана Великой Отечественной войны, труженице тыла Пелагее Никифоровне Чуклиной. Юбиляра навестили мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова и вице-мэр города Елена Семейкина.
Наталья Хозяинова вручила юбиляру персональное поздравление от Президента России Владимира Путина в честь дня рождения.
В свою очередь почетный юбиляр рассказала гостям свои любимые стихотворения о войне. Пелагея Никифоровна помнит десятки различных стихов, басен и частушек.
Пелагея Никифоровна Чуклина родилась 16 мая 1921 года в Архангельске в многодетной семье, среди восьми детей она была самая старшая. Из всей семьи в живых осталась только она.
Всю жизнь Пелагея Никифоровна работала учителем начальных классов в Ненецком автономном округе и Коми. В Сыктывкар переехала после выхода на пенсию. С супругом воспитали четверых детей.
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