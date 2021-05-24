В Коми назначен министр природных ресурсов и охраны окружающей среды

Фото: rkomi.ru

Александр Кузнецов избавился от приставки «исполняющий обязанности» и занял кресло министра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики. Документ о его назначении подписал глава региона Владимир Уйба.

Напомним, чиновник был назначен на должность врио министра Коми 24 февраля 2021 года.

Справка

Алексей Кузнецов - уроженец Архангельска.

У него два высших образования: «инженер-строитель промышленного и гражданского строительства» и «мастер делового администрирования». Трудовая биография Кузнецова связана с лесопромышленной и строительной отраслями.

Трудовую деятельность начал в 1989 году, бетонщиком строительно-монтажного треста 4 ТСО «Архангельскстрой» в Новодвинске. Руководил леспромхозами, лесопильно-деревообрабатывающим комбинатом, лесозаводом в Архангельской области и Карелии. С 2010 года перешел в правительство Мурманской области.

С августа 2012 года руководил лесным хозяйством Владимирской области. В 2014 году ушёл с занимаемой должности.

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