Почти полторы тысячи тонн мусора скопилось за зиму на улицах Сыктывкара

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара
В Сыктывкаре в ходе субботников собрано и вывезено на полигон ТБО почти полторы тысячи тонн мусора. Эти объемы соответствуют четырехдневному обороту вывозимого регоператором мусора из контейнеров с территории столицы Коми и Эжвинского района.
720 тонн мусора собрали жители города на субботниках, а еще свыше 690 тонн работники «Дорожного хозяйства» вывезли с газонов, из парков, скверов и других муниципальных участков.
Также в Сыктывкаре приступили к первому покосу травы на территории города, продолжают проведение ямочного ремонта по ряду дорог и производят полив улиц в жаркую погоду для исключения пылеобразования, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.
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