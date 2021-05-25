Почти полторы тысячи тонн мусора скопилось за зиму на улицах Сыктывкара

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

В Сыктывкаре в ходе субботников собрано и вывезено на полигон ТБО почти полторы тысячи тонн мусора. Эти объемы соответствуют четырехдневному обороту вывозимого регоператором мусора из контейнеров с территории столицы Коми и Эжвинского района.

720 тонн мусора собрали жители города на субботниках, а еще свыше 690 тонн работники «Дорожного хозяйства» вывезли с газонов, из парков, скверов и других муниципальных участков.

Также в Сыктывкаре приступили к первому покосу травы на территории города, продолжают проведение ямочного ремонта по ряду дорог и производят полив улиц в жаркую погоду для исключения пылеобразования, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.

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