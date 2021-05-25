«Народный бюджет»: в селе Коми появится новый круглогодичный мост

Фото проекта: администрация Ижемского района

В сельском поселении Кельчиюр Ижемского района появится новый мост в рамках проекта «Народный бюджет». Круглогодичная безопасная пешеходная дорога свяжет две части села.

Стоимость новой переправы составит около 1 млн. рублей, сообщает администрация Ижемского района. Уже доставлены сваи для строительства моста в местечке Ниа креж.

«Как только спадет вода, начнутся строительные работы. Мост через ручей для кельчиюрцев крайне важен и нужен. Жители очень рады, что благодаря проекту "Народный бюджет" его наконец-то построят», - рассказал глава поселения Валентин Артеев.

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