Главный судебный пристав и руководитель отделения ПФР Коми обнародовали доходы за 2020 год

В сумме они заработали более 6 млн рублей Фото: Архив "КП"

Стали известны доходы главного судебного пристава Дмитрия Кручинкина и руководителя отделения ПФР Коми Ольги Колесник за минувший год. В сумме они заработали более 6 млн рублей.

Так, в декларации о доходах Кручинкин указал, что в 2020 году его доход составил более 3 млн рублей. В собственности руководителя ведомства находится легковой автомобиль Nissan Murano, квартира, еще одна квартира - в пользовании. На иждивении находятся два ребенка.

Ольга Колесник же также заработала свыше 3 млн рублей. Отметим, что доход руководителя регионального ПФР вырос: за 2020 год заработала она задекларировала доход в размере 3,349 млн рублей, а за 2019 год – 3,159 млн рублей.

В собственности – земельный участок и жилой дом. Ее супруг задекларировал доход в 435 тысяч рублей. В пользовании у него земельный участок и жилой дом. Мужчина владеет несколькими автомобилями – Toyota RAV4, Nissan Patrol Hyundai Solaris.

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